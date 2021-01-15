Снегоуборочной техники не хватает в Новосибирске

Для уборки улиц Новосибирска не хватает снегоуборочной техники. Дефицит составляет 665 машин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска.

«На сегодня парк специализированной техники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 481 единицу. Для доведения количества спецтехники до нормативного и удовлетворительного содержания улично-дорожной сети дорожные учреждения испытывают потребность в 665 единицах спецтехники»,— уточнила пресс-служба.

Как отмечается, в случаях, когда необходимы дополнительные машины, в городе для уборки снега привлекают самосвальную технику. В 2021-2023 годах из бюджета города планируется выделить 150 млн руб. на покупку техники для уборки.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе прошлого года власти Новосибирска объявили режим ЧС. Из-за обильных снегопадов эксплуатация дорог, приведение в порядок придомовых территорий оказались невозможными. Глава комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Игорь Кудин сообщал, что существует проблема износа дорожной техники. По его словам, специалисты мэрии прорабатывали вопрос о возможности приобретения уборочной дорожной техники в рамках программы „Безопасные и качественные дороги“.

Режим ЧС вводили прошлой зимой вводили так же в Алтайском крае. Из-за сильных метелей и штормов, многие населенные пункты оказались отрезаны от цивилизации. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в 2020 году власти выделили порядка 1 млрд руб. на приобретение техники дорожной и снегоуборочной техники. Приобретено 118 машин. Предполагается, что новые машины приступят к работе в январе-феврале 2021 года.

Екатерина Лукашевич