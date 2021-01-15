Группа RBI приобрела участок в Репино

Группа RBI приобрела участок площадью 2 га в Репино, на территории бывшей турбазы НПО «Импульс».

Как сообщает «Деловой Петербург», на участке планируется построить пансионат на 234 номера. Шесть корпусов санатория площадью 11,5 тыс. кв. м планируется ввести в 2021 году.

Ранее данный участок принадлежал ООО «Ховард Парк», компания купила его у «Ростеха» в 2016 году. Затем владельцем стало физическое лицо, которое и продало его RBI. Стоимость сделки не раскрывается. Эксперты оценивают ее в 400 млн рублей.