В Волгограде мужчина проведет десять лет в тюрьме за попытку сбыта героина

В Волгограде суд признал виновным 48-летнего ранее судимого гражданина Таджикистана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в конце августа 2020 года фигурант уголовного дела вступил в сговор с сообщником на совместную деятельность по сбыту наркотиков. Получив крупную партию запрещенных веществ, подсудимый в арендованной квартире, предположительно, приготовил к сбыту свыше 480 г героина. Однако 3 сентября сотрудники полиции его задержали, а приготовленное к сбыту вещества изъяли.

Вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к десяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Мария Шахрай