Обвиняемого в гибели пешехода главу райотдела ГИБДД осудят в Марий Эл

В Марий Эл начальник отдела ГИБДД ОМВД РФ по Звениговскому району (имя не упоминается) в ближайшее время предстанет перед судом. Его обвиняют в гибели пешехода (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

По данным следствия, утром 3 февраля прошлого года на дороге Звенигово – Шелангер – Морки обвиняемый на служебной машине во время обгона трактора по встречной полосе не учел дорожные и метеорологические условия, превысил разрешенную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на рабочего, который расчищал от снега остановку общественного транспорта. Пострадавший погиб на месте.

Следователи провели четыре судебно-медицинские и две автотехнические экспертизы, допросили более 25 свидетелей. На автомобиль обвиняемого наложен арест, отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"