Ярославская область экспортировала сельхозпродукции на $13,9 млн

В 2020 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Ярославской области составил $13,9 млн, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. За год агропредприятия региона экспортировали 8,07 тыс. тонн продукции, что почти в два раза больше, чем было в предыдущем году. В 2019 году показатели составляли $7,4 млн и 4,3 тыс. тонн продукции.

По данным департамента, основной объем экспорта в 2020 году приходится на мясную и молочную продукцию – $6,7 млн. В лидерах экспорта продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – $5,2 млн. На $300 тыс. было экспортировано рыбы и морепродуктов.

По словам заместителя председателя областного правительства Валерия Холодова, несмотря на пандемию, предприятия АПК и потребительского рынка региона нарастили объемы торговли и выходят на новые зарубежные рынки.

«Значительную долю экспортируемых товаров занимают мясо птицы, табачная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, сыры»,–уточнил господин Холодов.

В департаменте отметили, что на 2021 год плановый показатель по экспорту продукции АПК для Ярославской области, установленный Минсельхозом России составляет $12,5 млн.

Антон Антонов