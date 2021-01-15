В аэропорту Перми заработали телетрапы

Сегодня в аэропорту Перми ввели в эксплуатацию телетрапы. Об этом сообщает телеканал «ВЕТТА». Конструкции были установлены еще три месяца назад, однако разрешение на эксплуатацию поступило от Федерального агентства воздушного транспорта недавно. Всего в Большом Савино авиарейсы будет обслуживать пять телетрапов, произведенных в Германии.

Телетрапы были смонтированы в рамках проекта реконструкции инженерных сооружений Большого Савино. Работы ведет АО «Стройтрансгаз» по контракту с ФГУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов». Кроме обустройства телетрапов подрядчик также реконструирует рулежную дорожку, аванперрон и перрон для стоянки трех воздушных судов.