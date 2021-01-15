Продажи мобильных телефонов в Краснодаре выросли на 12%

За минувший год в Краснодаре продажи мобильных телефонов выросли на 12% по сравнению с 2019 годом. Такие данные публикует пресс-служба «Авито». По данным сервиса, по итогам 2020 года на платформе было продано свыше 2,3 млн мобильных телефонов, что на 16% больше, чем в 2019 году.

Самые востребованные гаджеты - iPhone, Samsung и Xiaomi. На эти марки пришлось около 73% от всех продаж мобильных телефонов на «Авито» в России. Их средняя цена в кубанской столице увеличилась на 1%.

После Москвы и Санкт-Петербурга больше всего устройств Apple за год купили в Екатеринбурге и Краснодаре.

В Краснодаре средняя цена мобильного телефона составила 7 тыс. руб., что на 1% выше средней стоимости 2019 года.

Василий Хитрых