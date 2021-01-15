В Петербурге планируется создать более 11 км велодорожек

В Петербурге в текущем году планируется создать 11,5 км новых веломаршрутов. Они появятся на территории Курортного и Невского районов города.

Как сообщает ТАСС, строительство дорожек запланировано в рамках проекта адресной программы по целевой статье «Расходы на создание (размещение) и установку объектов (элементов) внешнего благоустройства Санкт-Петербурга».

Велодорожки появятся на Приморском шоссе, на маршруте «Сестрорецк – Зеленогорск» и на проспекте Большевиков. Общая протяженность участков дорожек составит 11,5 км. За прошлый год в Петербурге были созданы четыре новых веломаршрута.

О создании сети велодорожек в Петербурге — в материале “Ъ-СПб” «Дорожки не поспевают за велосипедизацией».