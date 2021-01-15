Более 115 тысяч свердловчан открыли индивидуальные инвестиционные счета

К началу января 2021 года, более 115 тыс. жителей Свердловской области открыли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сообщили в пресс-службе уральского главного управления Центрального банка РФ на основании данных Московской биржи. Так, регион занял четвертое место по стране по количеству граждан, имеющих ИИС. На данный момент владельцами ИИС являются 3% свердловчан. В других российских регионах этот показатель колеблется от 0,3% до 3,8%.

Отметим, по данным на январь прошлого года в Свердловской области было открыто лишь 55 тыс. ИИС. Их ежемесячный прирост в течение года составил 9–12%. Так, за 2020 год владельцами ИИС стали столько же свердловчан, сколько за предыдущие пять лет с момента появления данного инструмента.

«Интерес массового инвестора к фондовому рынку – позитивная тенденция, поскольку позволяет привлечь дополнительные средства в экономику, в том числе в ее реальный сектор. Однако нужны специальные знания для того чтобы работать на нем эффективно. Необходимо понимать, что доходность его большинства инструментов не гарантирована, а средства, размещенные на инвестиционных счетах, не защищены государственной системой страхования вкладов», — отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

Для защиты прав начинающих инвесторов в 2020 году был принят закон, который предполагает обязательное тестирование неопытных игроков на фондовом рынке. До его введения регулятор рекомендовал профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать клиентам финансовые инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту.