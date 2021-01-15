У пенсионера из Ижевска похитили более 80 тысяч рублей под предлогом компенсации

У 68-летнего пенсионера из Ижевска похитили более 80 тыс. руб. под предлогом возврата денег, которые он ранее вложил в биржу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по городу.

По словам потерпевшего, ему позвонила женщина, которая сообщила, что пенсионер может получить компенсацию в 240 тыс. руб. за средства, которые он ранее потерял на бирже. Звонившая пояснила, что злоумышленники, создавшие биржу, задержаны, а их счета арестованы. Для получения компенсации она попросила пенсионера перевести 25 тыс. руб. Затем женщина вновь позвонила потерпевшему и сообщила, что сумма компенсации увеличена до 1 млн руб., а для их получения необходимо доплатить еще 30 тыс. руб. После этого был имитирован звонок от службы судебных приставов о необходимости оплаты 15 тыс. руб. судебных издержек. Еще 10 тыс. руб. ижевчанин перевел якобы для оформления страховки. Никакой компенсации пенсионер не получил.