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Житель Чусового выплатил 800 тыс. рублей за попытку продажи контрафактного алкоголя

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю взыскали судебный штраф с осужденного бутлегера. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Ранее правоохранительные органы изъяли у жителя Чусового более 200 канистр спиртосодержащей продукции, предназначенных для продажи. Суд, учитывая раскаяние обвиняемого и признание вины, прекратил уголовное преследование и назначил чусовлянину штраф в размере 800 тыс. руб. Исполнительный документ о взыскании штрафа поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредил должника, что в случае неуплаты штрафа в установленный законом срок в суд будет направлено соответствующее представление и производство по уголовному делу возобновится. Штраф был полностью оплачен.

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