На Дону сохранятся ограничительные меры для работы общепита

В Ростовской области сохранился порядок работы предприятий общественного питания, который изначально был рассчитан на срок с 25 декабря до 14 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Согласно новому постановлению, предприятия общепита должны работать с 7:00 до 22:00. В остальное время заведения могут работать на вынос и делать доставку. Сохраняется требование, согласно которому минимальная площадь в зале для каждого гостя должна составлять 4 кв. м.

«Вместе с тем, новая редакция постановления теперь не содержит условия об обязательном предъявлении гостями свежих результатов теста на коронавирус»,— отмечается в сообщении. Эта мера была введена перед новогодними праздниками: она касалась проведения корпоративов в заведениях общепита.

Наталья Шинкарева