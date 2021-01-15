Девелопер БЦ на ул. Белинского, 6б оспорил в суде отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство

ООО «Стройконтракт-Инвест» оспорило в суде отказ администрации Перми в выдаче разрешения на строительство делового центра на ул. Белинского, 6б. Соответствующее решение вынес 17-й арбитражный апелляционный суд 14 января. Учредитель «Стройконтракт-Инвест» — пермский бизнесмен Евгений Протопопов — подчеркнул “Ъ-Прикамье”, что теперь компания рассчитывает получить разрешение на строительство делового центра от городского департамента градостроительства и архитектуры.

По словам Евгения Протопопова, «Стройконтракт-Инвест» приступил к работам по деловому центру еще год назад: были выполнены проектные работы, сам проект прошел экспертизу. Девелопер подготовил стройплощадку, провел необходимые коммуникации. Деловой центр будет двухэтажным, площадью 2,4 тыс. кв. м. Объект расположится рядом со строящимся кварталом Bravo, девелопером которого является ПМД.

«В здании мы планируем размещение небольшого кафе, кофейни. У нас хочет разместиться крупное туристическое агентство, медицинская клиника и другие организации»,— рассказал учредитель ООО «Стройконтракт-Инвест».

«Стройконтракт-Инвест» получил участок по ул. Белинского, 6б, в рамках муниципальной программы по развитию застроенных территорий несколько лет назад. В январе 2020 года компания обратилась в городской департамент градостроительства и архитектуры с заявлением о выдаче разрешения на строительство двухэтажного офисного здания на этом участке. Департамент отказал компании в выдаче разрешения, обосновав решение тем, что здесь можно возводить объекты высотой от 4 до 10 этажей. Кроме того, офисные центры не входили в перечень разрешенных к возведению здесь объектов. По документам, на этом участке проходит охранная зона газопровода, в которой ограничено строительство. Проезд к будущему офису пролегает через другой участок, на который застройщик не представил правоустанавливающие документы. Застройщик стал оспаривать отказ администрации в выдаче разрешения в краевом арбитраже, и в октябре 2020 года суд признал отказ мэрии законным. Апелляционную жалобу на это решение ООО «Стройконтракт-Инвест» подало в конце октября.