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В Пензенской области на ремонт дорог выделили более 1,5 млрд рублей

В Пензенской области выполнят ремонт 86 км автомобильных дорог регионального и местного значения в 2021 году. На эти цели направили более 1,5 млрд руб. Об этом сообщили в областном правительстве.

В рамках реализации нацпроекта работа предстоит на 83 объектах, три из них — переходящие с 2020 года. «Соглашение с Федеральным дорожным агентством заключено. Строительно-монтажные работы на объектах ведутся в соответствии с календарным графиком», — пояснил губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, в настоящее время формируется программа по восстановлению мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, расположенных на сети автомобильных дорог регионального и местного значения. В программу включен 21 объект.

Мария Шахрай


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