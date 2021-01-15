В Курганскую область поступит более 36 тысяч доз вакцины от коронавируса

В январе-феврале в Курганскую область ожидается поступление более 36 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков на своей странице «ВКонтакте». Прививочная кампания в области стартовала почти сразу после нового года и, по словам главы региона, постепенно будет набирать обороты. «Коллеги уже получили задачу максимально оперативно и четко организовать вакцинацию. В числе первых будем прививать учителей, врачей, сотрудников социальных служб»,– сообщил губернатор.

Кроме того, он рассказал, что по решению оперативного штаба с 18 января все школьники выходят с дистанционного обучения. Пока в Кургане и Шадринске ученики с 5 по 8 классы учатся дома.