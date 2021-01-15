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Для новосибирских врачей власти закупили 35 мобильных стоек для телемедицинских консультаций

Власти Новосибирской области закупили 35 мобильных телемедицинских стоек для видеоконсультаций врачей. Стойки оснащены компьютером, двумя мониторами, системой видеоконференцсвязи и программным обеспечением для подключения диагностического оборудования: аппарат УЗИ, эндоскопическое или реанимационное оборудование и др.

«Врач в режиме реального времени может смотреть историю болезни пациента, медицинскую документацию и данные ранее проведенных обследований»,— сообщает облправительство.



Закупленные стойки распределены между врачами областной больницы и районными больницами. Первая видеоконсультация состоялась на этой неделе между медиками Карасукской ЦРБ и Новосибирской областной больницы.

Оксана Павлова


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