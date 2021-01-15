Режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до 1 марта

Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлен до 1 марта. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Дмитрием Артюховым, опубликовано на сайте правительства округа. Так, сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция.

Жители Ямала, после возращения в регион из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней, обязаны предоставить работодателю отрицательный результат теста на коронавирус. В случае его отсутствия работнику может быть предоставлен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу.

Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов работают только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

С начала пандемии в ЯНАО зарегистрировано 34 068 случаев COVID-19 Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 361 человек скончался.