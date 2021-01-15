Прокуратура займется ростом платежей за отопление на 25-40% в Балаково

Депутат госдумы Николай Панков намерен обратиться в прокуратуру и контролирующие органы по вопросу обоснованности начисления платы за отопление жителям Балаково Саратовской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Пара слов».

Господин Панков рассказал, что в квитанциях за декабрь, которые жители районного центра получили в январе, суммы за отопление выросли в среднем на 25-40% по сравнению с ноябрем 2020 года, что составляет порядка 1 тыс. руб. для двухкомнатной квартиры. «Значительная сумма для семьи. На тысячу рублей у нас вроде не похолодало», - отметил депутат.

Он уточнил, что аналогичная ситуация, когда теплоэнергетики поднимают температуру теплоносителя, и жители вынуждены «отапливать улицу», открывая форточки, а затем получают платежные документы с высокими суммами, происходит ежегодно.

«Остаются вопросы. Первый: а жители просили о таком увеличении? Может быть, их устраивал прежний уровень тепла? И второй вопрос: как быть тем, кому платежи увеличили, а батареи теплее не стали? А для чего тогда люди ставили приборы учета?» - недоумевает парламентарий.

Он отметил, что сообщит о данных фактах в прокуратуру, которая проверит обоснованность начислений, и в случае, если их признают необоснованными, жители смогут получить перерасчет.

Марина Ковалева