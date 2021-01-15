В Астрахани директор управляющей компании подозревается в хищении денег

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, при проведении ремонта в четырех домах по улице Звездной в Советском районе города директор управляющей компании, завысив объемы выполненных работ при замене деревянных окон на пластиковые, якобы похитил деньги собственников домов на общую сумму чуть менее 700 тыс. руб.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай