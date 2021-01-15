Ярославское УМВД заявило о плохой уборке дорог в области

В УМВД по Ярославской области отметили неудовлетворительное состояние дорог в регионе в зимний период этого года, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. В сообщении говорится, что автомобильные дороги в области, начиная с ноября 2020 года, плохо убираются от снега и наледи, что создает дополнительные опасности возникновения аварийных ситуаций.

«Неудовлетворительные дорожные условия, связанные с недостатками в зимнем содержании дорог (с ноября 2020 года), сопутствовали 68 дорожно-транспортным происшествиям, в 41 из которых 62 человека получили травмы и два человека погибли»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В УМВД отметили, что 1 января 2021 года в ДТП, произошедшем в Борисоглебском районе, погиб ребенок. По информации пресс-службы, сопутствующей причиной аварии, во время которой произошло опрокидывание автомобиля, стало наличие зимней скользкости (наледи) на проезжей части. Пресс-служба уточняет, что в этот день в районе уборку дорог вели только две из запланированных к выходу на работу шести машин.

В УМВД сообщили, что в этом году у Госавтоинспекции много замечаний по качеству содержания улиц и автодорог в Ярославле. В областном центре в зимний период произошло 17 ДТП, сопутствующими причинами которых стали недостатки зимнего содержания дорог. В этих ДТП погиб человек погиб и 20 человек были травмированы.

В связи с этим Госавтоинспекция применяет соответствующие меры реагирования.

«В Ярославле, в отношении владельца дорог вынесено 21 определение о возбуждении дел об административных правонарушениях, составлено три административных протокола, внесено два представления по вопросам принятия мер к обеспечению нормативного содержания улично-дорожной сети города Ярославля в зимний период, усилению контроля за работой дорожно-эксплуатационных служб, задействованных в зимнем содержании дорог»,— рассказали в УМВД.

Антон Антонов