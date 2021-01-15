Суточный прирост COVID-19 в Саратовской области вновь превысил 250 случаев

В Саратовской области за сутки подтвержден 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб при областном правительстве. Выздоровело 220 пациентов.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 39195 человек, выздоровевших - 33639. В Саратове подтверждено 96 новых случаев, на Энгельсский район приходится 28 случаев, Балаковский — 24, Пугачевский — 9, Марксовский и Новоузенский — по 6, Аркадакский, Вольский, Красноармейский, Краснопартизанский, Перелюбский и Советский — по 5, Екатериновский, Ершовский, Калининский, Краснокутский, Ртищевский и Татищевский — по 4, Александрово-Гайский, Дергачевский, Лысогорский, Ровенский, Романовский и Федоровский — по 3, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Саратовский районы и ЗАТО Светлый — по 2, Петровский и Хвалынский — по одному.

Пневмония наблюдается у 109 пациентов, признаки ОРВИ — у 132, бессимптомное течение — у 10.

В числе заболевших 9 детей до 14 лет и 94 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева