Жителя Удмуртии задержали за убийство 14-летней давности

32-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве 24-летней девушки, которое произошло 14 лет назад (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что в октябре 2006 года обвиняемый с приятелями пришел в гости к дальней родственнице, проживающей в Первомайском районе Ижевска. Он хотел взять в долг деньги для покупки наркотиков. Девушка отказалась, после чего у них возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил ее ножом. После этого он похитил из ее квартиры бытовую технику и другое имущество, а затем скрылся с места преступления.

«Продолжая работу по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, следователи СК дополнительно проверили все выдвинутые по делу версии и восстановили круг лиц, которых потерпевшая могла добровольно впустить в свою квартиру. Из их числа отобраны те, кто мог располагать достоверными сведениями о местах хранения ценных вещей и распорядке дня потерпевшей. В результате проведенной работы выявлен один из родственников потерпевшей, который в 2006 году страдал наркотической зависимостью и нуждался в денежных средствах. Проверяя его на причастность к совершенному преступлению, следователи установили лиц, которые вместе с ним приходили к потерпевшей и оказались непосредственными очевидцами убийства. С их участием проведены очные ставки и иные следственные действия. Несмотря на отрицание злоумышленником своей вины, следствием на данном этапе собраны достаточные доказательства для предъявления ему обвинения»,— говорится в сообщении СК.