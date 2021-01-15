В ХМАО COVID-19 диагностировали еще у 215 человек

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в окружном оперштабе. Так, с начала пандемии в округе выявлено 44 359 случаев инфицирования, при этом 40 640 человек уже вылечился.

За сутки в округе зафиксировано четыре летальных случая от COVID-19, за все время от вируса скончались 602 человека. Среди всех госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 89 человек, 61 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Больше всего больных за сутки выявили в Сургуте (30), Ханты-Мансийске (21) и Нягини (17). У 161 человека заболевание протекает с симптомами ОРВИ, у 40 пациентов диагностирована пневмония. 14 заболевших переносили COVID-19 в бессимптомной форме.