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Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

Минэкономики внесло на рассмотрение правительства законопроект, запрещающий государству покупать финансовые активы, сообщил РБК со ссылкой на документ. Отправку проекта подтвердил изданию представитель Минэкономики.

Законопроект является поправками к закону «О защите конкуренции». Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а также Банка России (ЦБ) и компаний или банков с госучастием. Документом также предусмотрены исключения, при которых госбанки и ЦБ смогут становиться собственниками кредитных организаций.

Как сообщил РБК заместитель министра экономического развития Илья Торосов, цель разработанного проекта — создание «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе» и поддержка частных игроков на этом рынке. Сейчас доля государства на банковском рынке составляет более 70%.

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