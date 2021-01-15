Прокуратура начала проверку повреждения колеса санитарного самолета при посадке в Сургуте

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку повреждения колеса санитарного самолета при посадки в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). В пресс-службе ведомства сообщили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Самолет Hawker 800 авиакомпании «Вельталь-авиа» выполнял рейс по заданию санитарной авиации для госпитализации ребенка в больницу Москвы. Борт следовал по маршруту Улан-Удэ—Москва (Внуково) и приземлился в аэропорту Сургута для дозаправки сегодня ночью в 3:58.

«В результате посадки произошла деформация колеса стойки шасси. На борту находились пять пассажиров, в том числе один ребенок, и четыре члена экипажа»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры, уточнив, что Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности полетов.

Сейчас самолет находится в аэропорту Сургута. По предварительным данным, вылет воздушного судна в аэропорт Внуково планируется сегодня в 20:00.