После снегопада в Самарской области ожидаются морозы

Снегопад ожидается в Самарской области в выходные. В этот период в регионе будет дуть юго-западный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Ночью в субботу температура воздуха в Самарской области составит-7...-12 °C. Днем в этот день столбик термометра в регионе поднимется до -5...-10 °C. Такая погода в Самарской области будет связана с выходом нового черноморского циклона.

Однако уже ночью в воскресенье в регионе похолодает местами до -22°C. Аналогичная температура воздуха ожидается в Самарской области в первой половине следующей недели.

Георгий Портнов