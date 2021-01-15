На Ямале будут судить организаторов подпольного казино

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) завершил расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Ноябрьска, организовавших нелегальное казино, сообщили в пресс-службе ведомства. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, осенью 2019 года житель Ноябрьска, обладающий специальными знаниями в сфере организации и проведения азартных игр, привлек троих знакомых к организации подпольного казино.

«Создав устойчивую группу для совершения преступления, трое мужчин и женщина распределили между собой роли и приступили к систематическому и круглосуточному проведению азартных игры с использованием игровых автоматов в арендованном помещении, на территории промышленной зоны», — отметили в пресс-службе. В результате с октября 2019 года по май 2020 года обвиняемые заработали на организации казино около 2 млн руб.

В данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.