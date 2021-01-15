Пермская кинокомиссия рассмотрела заявки на получение рибейта

Субсидию из краевого бюджета могут получить съемочные группы нескольких фильмов, работа над которыми происходит в Пермском крае. Соответствующие заявки уже рассмотрены пермский кинокомиссией.

Напомним, для поддержки кинопроизводства в Пермском крае с 2019 года начала действовать система рибейта — механизм взаимодействия с внешними студиями, который стимулирует появление новых кинопроектов в регионе. На субсидию могут претендовать фильмы, съемки которых проходили на территории Пермского края. Размер возврата в Прикамье составляет 50%.

Как сообщает краевой минкульт, в этом году на частичное возмещение затрат при производстве картин претендуют семь фильмов: «Одна» режиссера Дмитрия Суворова, «Чук и Гек» Александра Котта, «Подельники» режиссера Евгения Григорьева, «Многотрудная жизнь второгодника Семенова» Александра Богданова, «Романовы: преданность и предательство», «12 стульев» и анимационный фильм «Мир Пермского периода или приключения Маруси и Платона».

В прошлом году рибейт в размере 6,5 млн руб. был выплачен фильму «Сердце Пармы»