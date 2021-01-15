В Новосибирской области семейную пару задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Центральному военному округу, отряд спецназначения «Гром» регионального главка МВД России задержали в селе Новолуговое семейную пару. Женщину 29 лет и 33-летнего мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанных поместили под стражу.
«Фигуранты выполняли роли фасовщиков: забирали из тайников оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывали на более мелкие и помещали в тайники-закладки»,— говорится в сообщении. Полицейские обнаружили героин во время досмотра мужчины, дома семейной пары и гаража. Всего правоохранители изъяли наркотики массой 2,3 кг. Кроме того, полицейские изъяли весы, упаковочный материал и предметы, которые использовались для фасовки.