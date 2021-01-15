Городские власти планируют субсидировать краевого перевозчика

ПКГУП «Автовокзал» будет получать из бюджета Перми субсидии на возмещение затрат на перевозки по межмуниципальному маршруту №108 «Автовокзал — Аэропорт “Большое Савино”» (на участке следования д. Песьянка — Автовокзал — д. Песьянка). На сайте городской администрации опубликован проект постановления об установлении соответствующего расходного обязательства.

Согласно документу, средства будут предоставляться ежемесячно, при условии наличия недополученных доходов от перевозки пассажиров, использующих банковские карты, транспортные карты, проездные билеты, льготные проездные документы, бесплатную пересадку. Выделять субсидии планируется до окончания действия контракта на обслуживание маршрута — до 31 мая 2025 года.

Напомним, по итогам 2020 года разница между доходами и расходами транспортной отрасли в Перми составила около 2 млрд руб. Городские власти разработали несколько вариантов постепенного сокращения кассового разрыва. Одним из них стала корректировка объема работ за счет изменения следования маршрутов. В частности, городской маршрут №42 был с 1 декабря 2020 года по согласованию с краевым минтрансом был объединен с межмуниципальным маршрутом №108.

По словам источника в мэрии, проект постановления о выделении субсидий предусматривает компенсацию выпадающих доходов бюджета Пермского края от перевозки городских пассажиров. «Эти расходы меньше по сравнению с затратами на работу отдельного 42-го маршрута. Доходы от него составляют 40 млн руб. в год, расходы — около 80 млн руб., соответственно, 40 млн руб. — убыток. А на субсидии краю уйдет только около 13 млн руб.», — пояснил собеседник “Ъ-Прикамье”.

Стоит отметить, что в настоящий момент «Автовокзал» борется с частными перевозчиками за место на рынке. В ноябре краевое предприятие выиграло конкурсы на обслуживание шести автобусных маршрутов Пермской агломерации — №104, 106, 108, 148, 150 и 206. Однако перевозчики, которые ранее обслуживали эти линии, не согласились прекращать работу на них и обратились с исками в Пермский краевой суд. Истцы смогли добиться наложения обеспечительных мер, в результате чего краевой перевозчик вынужден был прекратить работу на четырех автобусных линиях и какое-то время обслуживал только маршруты №108 и 206.

Позже замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов подписал распоряжение об установлении двух новых автобусных маршрутов — №120 и 130, которые отчасти совпадали с маршрутами, на которых краевому перевозчику запретили работать. Конкурсы на обслуживание новых маршрутов, по данным сайта госзакупок, выиграло ПКГУП «Автовокзал». Как сообщал портал 59.RU, частные перевозчики сочли, что маршруты №120 и 130 установлены краевыми властями незаконно, и обратились в ФАС и Генпрокуратуру. Антимонопольная служба признала жалобы необоснованными, прокуратура продолжает свою проверку.