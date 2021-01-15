Дело руководителя аквацентра «Олимпии» вновь изучает прокуратура

Уголовное дело в отношении руководителя аквацентра спорткомплекса «Олимпия» Павла Мальцева находится на проверке в прокуратуре Индустриального района, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По результатам его изучения надзорный орган может принять решение об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что в прошлом сентябре следствие уже направляло материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают, что тогда оно было возвращено в следствие для проведения дополнительного расследования. «Максимальный срок рассмотрения прокурором поступившего уголовного дела, согласно УПК, не может превышать тридцать суток», - поэтому находиться несколько месяцев оно там не могло.

Напомним, Павел Мальцев стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели в бассейне 11-летней спортсменки. 22 октября 2019 года она утонула во время тренировки. В ходе проверки прокуратура обнаружила ряд нарушений в организации работы объекта. Обвиняемым по еще одному уголовному делу по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей) стала тренер ребенка Елена Бологан. В августе прошлого года суд рассмотрел ее уголовное дело в особом порядке и приговорил к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься тренерской деятельностью сроком на один год.