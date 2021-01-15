Путин поздравил Следственный комитет с десятилетием

Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам Следственного комитета России (СКР) — в пятницу, 15 января, исполняется десть лет с момента его образования. Он призвал оперативно реагировать на новые угрозы.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с десятилетием образования Следственного Комитета России как самостоятельного федерального государственного органа, наделенного широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом в обеспечении законности и правопорядка»,— сказал президент в обращении (цитата по «РИА Новости»).

«Хочу особо подчеркнуть важность профилактической составляющей в работе Следственного комитета. Прошу уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений»,— отметил Владимир Путин.

Он также заявил, что в работе следователей важна «настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность», а также «самое строгое соблюдение закона».

СКР стал самостоятельным органом 15 января 2011 года. Он был создан на базе Следственного комитета при прокуратуре по указу тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Ведомство возглавил Александр Бастрыкин.