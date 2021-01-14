«Террористы называют нас ваххабитами»

Старший следователь по особо важным делам ГУРОВД СКР Алексей Северилов рассказал “Ъ” об особенностях расследования нашумевшего дела.

— Не считаете, что 25 обвиняемых для двух покушений много?

— Тут надо уточнить, что каждому участнику инкриминируются разные роли, ведь в данном случае совершение теракта это не только непосредственный расстрел. Нападение невозможно без слежки, подбора оружия, обеспечения исполнителей автотранспортом и средствами связи, сокрытия следов преступления и, прежде всего, без координации и управления расстрельными командами и группами наблюдения. Например, следствием установлено, что и 12 января 2019 года перед первым нападением, и после этого слежку за Эльджаркиевым вели несколько групп.

— А почему фигурантам вменяется именно совершение терактов?

— Квалификация отвечает букве закона и установленным событиям, ведь виновные, как это следует из собранных следствием доказательств, расстрелами Эльджаркиева намеревались вызвать у сотрудников правоохранительных органов страх и панику, принудив их прекратить сбор доказательств совершенных ранее иных преступлений, то есть фактически предъявили властям свой ультиматум.

— Что затрудняло раскрытие преступлений предполагаемого террористического сообщества?

— На первоначальном этапе следствия сбору доказательств сильно мешали сплоченность среди самих обвиняемых и их приближенных, применявшиеся ими меры конспирации, а также страх расправы, под которым постоянно находилось не только мирное население, но и люди, причастные к преступлениям. Первые аресты, особенно Хасана Полонкоева, а затем и Якуба Белхороева буквально переломили ситуацию, и доказательства, можно сказать, потекли рекой.

— Не поверю, что обошлось без противодействия.

— Наши оппоненты выбрали путь информационной войны. Их средства — публикации, дискредитирующие членов следственно-оперативной группы, размещаемые на подконтрольных ресурсах в Интернете и в Telegram-каналах. Эти лица (руководители террористического сообщества.— “Ъ”), которые, бесчинствуя долгие годы, давали команды о расстреле офицеров полиции — а при первом нападении на Эльджаркиева погиб сотрудник Росгвардии,— теперь уже сами взывают о помощи, связывая уголовное преследование виновных с некими прессингами и даже нашей корыстью.

С тактикой дискредитации мы сталкивались и на ранних стадиях расследования уголовного дела. Некоторых из людей, которые отказывались сотрудничать с террористическим сообществом, подчиняться и жить по их собственным законам, они нарекали «ваххабитами», направляя правоохранительные органы и население против несговорчивых, а заодно и прикрывая таким образом свои действия борьбой с терроризмом. Теперь «ваххабитами» в террористическом сообществе называют уже нас — членов следственно-оперативной группы. При этом надо отметить, что такая же информационная атака была развернута ими перед нападением на Эльджаркиева, видимо, чтобы мотивировать своих боевиков.

— Это первое расследуемое вами уголовное дело о терроризме?

— Нет, акты терроризма и экстремизма я расследую многие годы. И могу сказать, что нападения на Эльджаркиева от методов других террористических организаций ничем не отличаются. Кстати, взрывы поезда «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах были совершены лицами, имеющими притяжение к нынешним руководителям террористического сообщества, организовавшим впоследствии расстрел Эльджаркиева. Связанные с ними лица регулярно совершали грабежи, разбои, угоны автомашин и другие преступления, а среди арестованных обвиняемых по нашему уголовному делу есть ранее судимые за подобные преступления.