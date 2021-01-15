Завел нож в пожизненное

Волгоградский областной суд назначил пожизненное заключение ранее судимому Андрею Петренко за убийство старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева. Преступление произошло 23 марта 2020 года в помещении КПП, куда за помощью обратилась женщина — на нее напал осужденный и преследовал до отдела полиции. Дежурный сотрудник задержал злоумышленника. Тогда мужчина ударил полицейского ножом в грудь, от чего тот скончался на месте. Адвокат сообщила, что осужденный частично признал свою вину, и приговор, вероятно, будет обжалован.

Судья Волгоградского областного суда Дмитрий Туленков вынес приговор по уголовному делу в отношении 49летнего Андрея Петренко, которого признали виновным в разбое и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ч. 2 ст. 162 и ст. 317 УК РФ) и назначили ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 23 марта 2020 года в Дзержинском районе Волгограда мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напал на женщину и, угрожая ей ножом, попытался ограбить. Потерпевшей удалось сбежать от злоумышленника, но тот последовал за ней.

Гражданка забежала на охраняемую территорию административного здания органов внутренних дел и обратилась за помощью к полицейскому, дежурившему на КПП № 2 управления экономической безо­пасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Сотрудник МВД задержал осужденного, который преследовал женщину, и препроводил его в помещение для выяснения всех ­обстоятельств.

Тогда ранее задержанный, «пытаясь избежать ответственности», ударил дежурного ножом в грудь, попав в сердце. От полученного ранения 35летний старший сержант полиции Владимир Тафинцев скончался на месте происшествия. После этого Андрей Петренко скрылся, но через непродолжительное время был задержан в ходе поисковых ­мероприятий.

Ранее старший прокурор отдела государственных обвинителей областной прокуратуры Любовь Фролова просила суд квалифицировать действия злоумышленника по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия), а также по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности).

«С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности подсудимого государственное обвинение предложило суду назначить фигуранту уголовного дела пожизненное наказание»,— рассказали в прокуратуре. Суд согласился с позицией гособвинения. Кроме того, суд взыскал с Андрея Петренко компенсацию морального вреда в пользу потерпевших — 1 млн руб. в пользу отца убитого полицейского и 500 тыс. руб. в пользу его сестры. Приговор в законную силу не вступил.

Адвокат Андрея Петренко Наталья Ивановская сообщила, что ее подзащитный признал только часть обвинений. «Он признал, что действительно нанес смертельное ранение потерпевшему, но не признал, что сделал это в отношении сотрудника полиции»,— рассказала госпожа Ивановская. По ее словам, приговор «наверняка» будет обжалован. Второй адвокат Петренко Александр Пилипенко, от которого осужденный отказался, уточнил, что подсудимый «разбой не признавал вообще», а по эпизоду с убийством признавал факт нанесения сержанту Тафинцеву смертельного ранения, но «с оговоркой, что он не понимал, что перед ним сотрудник полиции».

Мария Шахрай