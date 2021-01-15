Бизнес считает как МРОТ

В ЗСК Краснодарского края вскоре будет рассматриваться законопроект, который устанавливает новые границы потенциально возможных доходов малого бизнеса, меняющие ставку патентного налогообложения. Представители «Опоры России» не согласны с цифрами, указанными в документе, и предлагают установить фиксированную величину, ориентируясь на показатели МРОТ. Участники рынка и эксперты считают, что это предложение «Опоры России» реально снизит повышающуюся фискальную нагрузку на бизнес.



Краснодарское краевое отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилось с инициативой в министерство финансов Краснодарского края пересмотреть потенциально возможную величину доходов индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе. В частности, в письме, адресованном заместителю краевого минфина Дмитрию Гостеву (копия есть в распоряжении “Ъ-Кубань”), предлагается исчислять размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода для всех видов деятельности, исходя из величины 0,8 МРОТ (в Краснодарском крае — 12,79 тыс. руб.), и умножать ежемесячную сумму на 11 месяцев.

Как стало известно “Ъ-Кубань”, в Законодательное собрание Кубани вскоре поступит законопроект «О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О введении в действие патентной системы налогообложения..."», разработанный краевым министерством финансов «в целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения». В региональном парламенте сообщили, что документ, возможно, будет рассмотрен на январской или февральской сессии собрания. Изменения в законе от 16 ноября 2012 года касаются установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по различным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, а также предполагают дифференцировать территорию края по территориям действия патентов. В частности, годовой доход отрасли в категории «Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий» в законопроекте оценивается в 966 тыс. руб., в отрасли «Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом» — в 950 тыс. руб., в отрасли «Ветеринарная деятельность» — 1 млн руб. и т. д. (всего 78 видов деятельности).

Как рассказал “Ъ-Кубань” председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков, в случае принятия поправок к закону о патентной системе по многим видам деятельности стоимость патента в регионе увеличится в несколько раз.

«Рассчитаем доход парикмахера, который делает мужские стрижки и получает за эту услугу 350 руб. На это он тратит 25—40 минут времени и около 10 минут на уборку. То есть за восемь часов работы он может обслужить максимум девять человек. В день он может получить максимальный доход 3150 руб., в месяц — 69,3 тыс. руб. и в год — 831,6 тыс. руб. Каждый работник имеет право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Соответственно максимальный доход при стопроцентной загрузке будет равен 762,3 тыс. руб. Однако для расчета потенциального дохода необходимо учитывать и конкуренцию, возможность болезни ИП и брать не более 60% от максимально возможного к получению ИП дохода. В этом случае он будет равняться 457,38 тыс. руб.»,— говорит господин Башмаков.

В письме «Опоры России» отмечается, что ЕНВД, отмененный с этого года, применяли и юридические лица, а перейти на патентную систему смогут только ИП. «На ЕНВД ограничение по численности — 100 человек, а на ПСН — 15 человек. То есть возможностью перейти на патентную систему сможет воспользоваться только микробизнес, главная функция которого социальная, а не фискальная»,— говорится в письме общественной организации.

По словам предпринимателя Гранта Агасьяна, по патентной системе в прошлом году по отдельным видам бизнеса регионы стали повышать ставку. И, как отмечает собеседник, выяснилось, что налоговая нагрузка для тех, кто выбирает патент в качестве вида налога, выросла в разы. «По патенту предприниматель платит налог авансом, предполагая определенную прибыль, в соответствии с установленными нормами. Если в качестве базовой единицы принимать 0,8 МРОТ и умножать на 11 месяцев, это снизит нагрузку на предпринимателей»,— говорит бизнесмен.

Евгений Миронюк, аналитик компании «ФридомФинанс», констатирует, что в настоящее время налог по ПСН в большинстве случаев рассчитывается как сумма потенциального дохода, умноженная на ставку 6%. Цифру потенциального дохода берут из регионального закона. Чтобы понять, выгодно ли использовать патентную систему, по словам эксперта, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте налоговой службы.

Дмитрий Михеенко