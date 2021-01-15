Работа вернулась из леса

Рекрутеры сообщают о «постковидном» увеличении числа вакансий в Прикамье с конца прошлого года. Рост количества рабочих мест в регионе составляет, по разным оценкам, от 15 до 62%. Эксперты говорят, что заметное оживление на рынке труда появилось в необычное для этого время — в декабре, тогда как кадровый всплеск традиционно приходится на февраль-апрель. Новую тенденцию собеседники связывают с отложенным спросом весенне-летнего периода, когда из-за «коронавирусного» кризиса начали расти безработица и сокращения работников.



В пермских рекрутинговых агентствах сообщают о появлении отложенного спроса на работников после начала «ковидного» кризиса. По словам директора кадровой компании «Аванта» Светланы Тюриной, сезонное увеличение числа вакансий традиционно приходится на февраль, март и апрель, однако на этот раз количество вакансий на пермском рынке начало расти в декабре. Эту тенденцию Светлана Тюрина связывает с планами бизнеса наверстывать продажи и восполнять выручку после самоизоляции. По мнению собеседника, в последнее время число вакансий и резюме на пермском рынке труда выросло на 20–25% по сравнению с периодом локдауна. При этом если число резюме выросло, то фактически работу сменило только 5–10% соискателей.

«Декабрь был активный. В январе в первую неделю уже начали появляться вакансии, и работодатели стали думать о трудоустройстве,— говорит Светлана Тюрина.— Думаю, что февраль и март будут позитивным периодом, с учетом отложенного спроса и того, что в том году компании прозябали и стагнировали. Сейчас организации будут искать персонал, а люди — менять работу. Бизнес надо поднимать за счет человеческого капитала».

Напомним, из-за весенне-летней самоизоляции, когда многие компании приостановили или ограничили деятельность, работу потеряли представители наиболее пострадавших из-за простоя отраслей: ресторанного, туристического, гостиничного бизнеса, сферы обслуживания и других. В марте краевой Центр занятости населения регистрировал 16,2 тыс. безработных, в апреле — 34,4 тыс. В конце августа этот показатель, по данным Пермьстата, достиг 67,9 тыс. чел., к концу ноября безработица в крае сократилась до 41 тыс. чел.

В пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter сообщают, что в ноябре и декабре 2020 года в регионе было открыто на 62% больше вакансий, чем в первые весенние месяцы. «Если сравнить начало 2021 года с предыдущими годами, то нынче было открыто примерно в три раза больше вакансий, чем в начале 2020 и 2019 годов»,— поясняют в HeadHunter. Самая заметная тенденция января — непривычно высокая активность работодателей. «Согласно аналитике проекта „Банк данных заработных плат“, увеличить численность планируют 43% пермских работодателей»,— добавляют в сервисе.

Владелец HR-агентства «Деткин и Ко» Алексей Деткин также объясняет рост числа вакансий в регионе отложенным спросом. Эксперт подчеркивает, что обычно собственники бизнеса и управленцы нанимают сотрудников в декабре только за редким исключением, например, для реализации проекта или выполнения госконтракта, и в конце года на рынке труда бывает немного вакансий. «Оживление процентов на 15%, в феврале будет больше,— говорит собеседник о пермском рынке труда.— Многие компании выжили, и сейчас в них идет восстановление. Но теперь они будут нанимать хороших специалистов и больше им платить». Алексей Деткин обращает внимание, что бизнес теперь «очень аккуратно» увольняет сотрудников — это связано как с более жестким законодательством, так и с мерами поддержки предпринимателям, которые в течение года не должны увольнять персонал. Он также отмечает, что рост вакансий в январе связан еще и с тем, что многие сотрудники, планирующие смену работы, не увольняются в декабре, а пишут заявления об увольнении в январе.

По данным опрошенных рекрутеров, самыми востребованными остаются специалисты сферы продаж (продавцы-кассиры, sales-менеджеры, маркетологи, smm-специалисты), квалифицированные рабочие, ИТ-специалисты, строители и другие. Сохранится высокий спрос на медиков — здесь ситуация обостряется тем, что сфера испытывает острый дефицит кадров, замечают в HeadHunter.

Светлана Тюрина из «Аванты» говорит, что заметное сокращение или рост зарплаты в компаниях региона не ожидается. Однако крупные организации будут индексировать размер жалованья работникам на 3–10%, так как это прописано в коллективном договоре. По сведениям HeadHunter, как минимум в начале года компании сохранят тренд на экономию. Опрос работодателей показал, что организации подвергли экономии корпоративные мероприятия, компенсации и льготы, обучение и развитие персонала, фонд оплаты труда и другие статьи расходов.

Евгения Ахмедова