«Локомотив» всухую выиграл у ЦСКА в матче КХЛ

14 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в домашнем матче встречался с московским клубом ЦСКА. Игра на льду «Арены 2000» завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» открыл счет за пять минут до конца первой двадцатиминутки. Шайбу дальним броском отправил в ворота армейцев Егор Аверин. Во втором периоде ярославцы забросили еще две шайбы. Отличились Алексей Марченко и Егор Коршков.

Это третья встреча команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В двух предыдущих матчах сильнее был ЦСКА. Первая игра 16 ноября в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Во второй встрече тоже в Москве армейцы выиграли со счетом 3:2.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 69 очков в 45 матчах. «Локомотив» занимает третье место, набрав 63 очка.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» проводит на выезде. 17 января ярославская команда в Челябинске играет с «Трактором».

Антон Антонов