Отставка на холодную голову

Затянувшийся политический кризис в одном из муниципалитетов Пермского края — Александровском муниципальном округе обострился. Депутаты местной думы не смогли попасть в здание администрации и провели вне­очередное заседание на улице. Депутаты не смогли принять решение о выборе главы округа и председателя местной КСП, но заменили лояльного руководству района спикера. Думцы утверждают, что решение не пускать депутатов в помещение принял и.о. главы округа Александр Шицын. Сам он утверждает, что заседания запланировано не было. В администрации губернатора считают происходящее «беззаконием» и намерены вмешаться в ситуацию.



Депутаты думы Александровского муниципального округа не смогли попасть в помещение местной администрации, чтобы провести внеочередное заседание. На заседании планировалось выбрать главу округа и председателя контрольно-счетной палаты округа.

Как утверждают собеседники „Ъ-Прикамье“ в депутатском корпусе, думцев в помещение не пускала охрана, ссылавшаяся на отсутствие некоего разрешения от и.о. главы округа Александра Шицына. Также у входа возникла потасовка с местными жителями, державшими плакаты «За роспуск думы», после чего депутаты вызвали сотрудников полиции. Видео с инцидентом размещено на YouTube.

Александр Шицын заявил „Ъ-Прикамье“, что заседания думы запланировано не было. «Я разговаривал с аппаратом думы и председателем. Никакого официального распоряжения о назначении заседания не было»,— пояснил он. Депутаты, напротив, заявляют, что были уведомлены о предстоящем заседании аппаратом думы. По информации „Ъ-Прикамье“, сейчас думцы готовят обращения в правоохранительные органы.

Не попавшие в здание администрации депутаты решили провести заседание на улице. Было принято решение об отставке председателя представительного органа Марины Зиминой, считающейся членом команды главы Александровского района Светланы Богатыревой и гос­подина Шицына. Новым спикером думы, как сообщают telegram-канал «СоленыУши» и источники „Ъ-Прикамье“, депутаты выбрали Людмилу Белецкую.

Как рассказал „Ъ-Прикамье“ один из депутатов думы, прекращение полномочий госпожи Зиминой связано с «постоянными нарушениями законодательства». «Она отказывалась включать в повестку проекты от депутатов, могла самовольно переносить дату и время заседаний, не представляла депутатам документы о работе думы»,— пояснил собеседник.

Выбрать главу округа и председателя местной контрольно-счетной палаты на уличном заседании не удалось. «Для принятия решения по главе не хватило одного голоса. А документы от кандидатов на пост председателя КСП предоставляли в аппарат думы. Так как представители аппарата на заседании не присутствовали, мы решили перенести рассмотрение этого вопроса»,— рассказал источник. Эти вопросы планируется рассмотреть 28 января.

Политический кризис в Александровском городском округе, связанный с избранием главы муниципалитета, продолжается с 2019 года. Конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся. Рассмотрение вопроса о главе округа неоднократно переносилось из-за отсутствия достаточного числа депутатов на заседании. Конкурсная комиссия представила две кандидатуры: экс-главу Александровска Владимира Хомякова и депутата муниципального округа Ольгу Лаврову. Считается, что последнюю поддерживают краевые власти.

Бывший министр ЖКХ Пермского края и экс-глава Александровского района Александр Шицын также претендовал на пост главы округа. По итогам одного из конкурсов он был представлен думе, но не смог заручиться большинством голосов народных избранников. На действующий конкурс господин Шицын допущен не был из-за проблем с необходимыми документами, после чего был назначен помощником главы Александровского муниципального района Светланы Богатыревой по связям с общественностью. На время отсутствия госпожи Богатыревой он исполняет обязанности главы района.

Сейчас округом управляют глава района Светлана Богатырева (ее полномочия истекают с момента выбора нового руководителя) и избранный депутатами и.о. главы Александровского муниципального округа Владимир Белобаржевский. Полномочия последнего ограничены: он может присутствовать на заседаниях думы и подписывать решения представительного органа, но не занимается финансово-хозяйственной деятельностью.

Источник, близкий к краевым властям, считает, что ситуация в Александровске «вышла из правового поля». «То, что сегодня произо­шло, — с рукоприкладством и прочими незаконными действиями, — выходит за рамки. Дальше терпеть такую ситуацию невозможно: надо пресекать творящееся там беззаконие»,— поделился с „Ъ-Прикамье“ источник, близкий к администрации губернатора. Действия депутатов он считает легитимными: «Они действовали абсолютно в рамках своих полномочий».

Политтехнолог Алексей Чусовитин полагает, что конфликт в Александровском округе может продлиться до весны или лета. «В период крупных избирательных кампаний (в Госдуму и краевое заксобрание) такие конфликты никому не нужны. Пока местные элиты могут „поиграть“, но ближе к выборам в ситуацию, скорее всего, вмешаются не только региональные, но и федеральные структуры, которые заставят стороны договариваться»,— полагает эксперт.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что политический кризис в Александровске может быть разрешен роспуском думы и выбором новой. «Местные элиты уже доказали свою недоговороспособность и зашли в тупик. Поэтому единственным выходом может быть введение „внешнего управления“ со стороны краевых властей и формирование всех структур власти в муниципалитете заново»,— отмечает господин Борисенко.

Константин Кадочников