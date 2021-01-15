Вятский к вам

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, краевое управление Россельхознадзора будет объединено с управлением ведомства по Кировской области и Удмуртской Республике с центром в Кирове. Соответствующий приказ уже издан, реорганизация займет около двух месяцев. По мнению местных сельхозпроизводителей, технически на взаимодействие надзорного органа с участниками рынка объединение управлений никак не повлияет. В то же время, они считают неправильным, что территориальное управление Россельхознадзора будет подчиняться интересам другого региона. Эксперты полагают, что было бы логичнее разместить центр управления в Перми, так как в Прикамье больше поднадзорных ведомству хозяйствующих субъектов.
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю проходит реорганизацию. Оно будет объединено с Управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. Центр надзорного органа будет находиться в Кирове.
В пресс-службе федерального Россельхознадзора подтвердили эту информацию. «Приказ издан в конце декабря. Сама процедура реорганизации займет еще какое-то время, мы полагаем, около двух месяцев»,— сообщили в надзорном органе. Объединение связано с оптимизацией структур Россельхознадзора в целях повышения эффективности их работы, пояснили в пресс-службе. «В ближайшее время у нас будет несколько подобных укрупнений»,— добавили в ведомстве.
По информации „Ъ-Прикамье“, в Пермском крае сохранится штат госинспекторов, которые будут выполнять прежнюю работу, речь идет только о снижении функций административного аппарата местного ведомства.
Руководитель краевого Управления Россельхознадзора Александр Козюков сообщил, что приказ получил, но отказался комментировать ситуацию.
Пермский переработчик молока Сергей Поздеев (Юговской комбинат молочных продуктов, маслозаводы «Нытвенский» и «Октябрьский») считает, что реорганизация никак не повлияет на взаимодействие ведомства с участниками рынка. «Это государственная организация. Что наше управление, что кировское — оба действуют в рамках одного закона, так что вряд ли тут что-то изменится»,— отмечает господин Поздеев. На документообороте объединение управлений, по словам предпринимателя, тоже не отразится: «Сейчас ведь все делается в электронном виде».
Председатель Агропромышленного союза Пермского края, гендиректор ООО «Агрофирма „Труд“» Владимир Юшков видит в реорганизации опасность для экономики региона. «Мне кажется неправильным, что наш Россельхознадзор будет подчиняться интересам другого субъекта. В Кирове будут механически составлять планы проверок, местные инспекторы будут только выписывать штрафы, а задачи региона отойдут на второй план. Все равно правительство каждого субъекта расставляет определенные приоритеты во всех сферах, и думаю, что территориальные управления надзорных органов и власти должны действовать в одной логике, но это невозможно, если они находятся в разных регионах»,— полагает господин Юшков.
Источник, знакомый с ситуацией, видит логику в том, что центр объединенного территориального управления будет в Кирове, а не в Перми. «Киров и Удмуртия как межсубъектовая служба работают с 2014 года, с точки зрения политического веса они немного выше пермского управления»,— поясняет собеседник „Ъ-Прикамье“.
По мнению бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова, центр управления Россельхознадзора все же было бы лучше разместить в Перми, так как в Прикамье больше поднадзорных ведомству хозяйствующих субъектов. «Но все делают люди. Результативность деятельности ведомства на территории Пермского края будет зависеть от того, насколько качественно центром будет выстроена система управления и кадровая работа»,— считает господин Огородов.