Вятский к вам

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, краевое управление Россельхознадзора будет объединено с управлением ведомства по Кировской области и Удмуртской Республике с центром в Кирове. Соответствующий приказ уже издан, реорганизация займет около двух месяцев. По мнению местных сельхозпроизводителей, технически на взаимодействие надзорного органа с участниками рынка объединение управлений никак не повлияет. В то же время, они считают неправильным, что территориальное управление Россельхознадзора будет подчиняться интересам другого региона. Эксперты полагают, что было бы логичнее разместить центр управления в Перми, так как в Прикамье больше поднадзорных ведомству хозяйствующих субъектов.



Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю проходит реорганизацию. Оно будет объединено с Управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. Центр надзорного органа будет находиться в Кирове.

В пресс-службе федерального Россельхознадзора подтвердили эту информацию. «Приказ издан в конце декабря. Сама процедура реорганизации займет еще какое-то время, мы полагаем, около двух месяцев»,— сообщили в надзорном органе. Объединение связано с оптимизацией структур Россельхознадзора в целях повышения эффективности их работы, пояснили в пресс-службе. «В ближайшее время у нас будет несколько подобных укрупнений»,— добавили в ведомстве.

По информации „Ъ-Прикамье“, в Пермском крае сохранится штат госинспекторов, которые будут выполнять прежнюю работу, речь идет только о снижении функ­ций административного аппарата местного ведомства.

Руководитель краевого Управления Россельхознадзора Александр Козюков сообщил, что приказ получил, но отказался комментировать ситуацию.

Пермский переработчик молока Сергей Поздеев (Юговской комбинат молочных продуктов, маслозаводы «Нытвенский» и «Октябрьский») считает, что реорганизация никак не повлияет на взаимодействие ведомства с участниками рынка. «Это государственная организация. Что наше управление, что кировское — оба действуют в рамках одного закона, так что вряд ли тут что-то изменится»,— отмечает господин Поздеев. На документообороте объединение управлений, по словам предпринимателя, тоже не отразится: «Сейчас ведь все делается в электронном виде».

Председатель Агропромышленного союза Пермского края, гендиректор ООО «Агрофирма „Труд“» Владимир Юшков видит в реорганизации опасность для экономики региона. «Мне кажется неправильным, что наш Россельхознадзор будет подчиняться интересам другого субъекта. В Кирове будут механически составлять планы проверок, местные инспекторы будут только выписывать штрафы, а задачи региона отойдут на второй план. Все равно правительство каждого субъекта расставляет определенные приоритеты во всех сферах, и думаю, что территориальные управления надзорных органов и власти должны действовать в одной логике, но это невозможно, если они находятся в разных регионах»,— полагает господин Юшков.

Источник, знакомый с ситуацией, видит логику в том, что центр объединенного территориального управления будет в Кирове, а не в Перми. «Киров и Удмуртия как межсубъектовая служба работают с 2014 года, с точки зрения политического веса они немного выше пермского управления»,— поясняет собеседник „Ъ-Прикамье“.

По мнению бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова, центр управления Россельхознадзора все же было бы лучше разместить в Перми, так как в Прикамье больше поднадзорных ведомству хозяйствующих субъектов. «Но все делают люди. Результативность деятельности ведомства на территории Пермского края будет зависеть от того, насколько качественно центром будет выстроена система управления и кадровая работа»,— считает господин Огородов.

Екатерина Артемова