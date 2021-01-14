В Татарстане от коронавируса умерли четыре женщины

Минздрав Татарстана сегодня сообщил сразу о четырех смертях пожилых женщин от коронавирусной инфекции. В результате на 14 января в регионе зафиксировано 214 летальных исходов от Covid-19.

Речь идет о пациентках 1939, 1942, 1946 и 1947 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в Татарстане зарегистрировано 14 541 случай инфицирования (92 – за последние сутки). Выздоровели за весь период 11 114 человек, в том числе 32 --за минувшие сутки».

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"