Российским ученым поможет БИНТ

Председателем коллегии научно-технического отдела Высшего совета народного хозяйства (НТО ВСНХ) СССР Н. М. Федоровским совместно с членом коллегии А. А. Айхенвальдом и представителем РСФСР в Германии учреждено в Берлине бюро иностранной науки и техники (БИНТ) при экономическом постпредстве Р. С. Ф. С. Р.

В его задачи входит: организация сношений с германскими (и зап.-европейскими) учеными с целью установления прочного и постоянного обмена научными ценностями между Россией и Западом; содействие в закупке и перевозке в Россию научно-технических книг и пособий; содействие по устройству в России познавательных выставок по успехам науки и техники; содействие в организации патентного отдела РСФСР за границей. При бюро создано издательство, которое подготавливает к печати необходимые для Советской России научные и технические труды, а также серии изданий «Библиотека рабочего», «Успехи Западно-Европейской науки и техники в 1914–1920 г. г.», «Новости науки и техники».

Профессором Федоровским было получено следующее письмо от виднейшего германского ученого проф. Эйнштейна:

«От наших товарищей я узнал, что русские товарищи даже при настоящих условиях заняты усиленной научной работой. Я вполне убежден, что пойти навстречу русским коллегам — приятный и святой долг всех ученых, поставленных в более благоприятные условия, и что последними будет сделано все, что в их силах, чтобы восстановить международную связь. Приветствую сердечно русских товарищей и обещаю сделать все от меня зависящее для организации и сохранения связи между здешними и русскими работниками науки».

Сообщение об учреждении БИНТ было опубликовано в газете «Известия» 27 января 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев