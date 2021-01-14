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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В Ярославле 120 дворников и 54 машины устраняют последствия снегопада

В Ярославле на устранение последствия снегопада вышли 120 дворников и 54 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что работы на основных улицах Ярославля будут продолжаться до полного устранения снега с дорог и тротуаров.

По словам директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, в ночь на работу дополнительно выйдут 12 тракторных щеток для расчистки тротуаров.

«Температуры низкие, жидкий реагент на дорогах не работает, поэтому посыпаем песко-соляной смесью. Машины начали работу с проспектов Фрунзе и Московского, дальше разделились на Заволжский и Дзержинский районы, потом пойдут в центральные районы. Работаем в круглосуточном режиме»,— уточнил господин Степанов.

В пресс-службе отметили, что уборкой дворов в городе занимаются управляющие компании. Проверкой уборки дворовых территорий занимается городская жилинспекция. В жилинспекции уточнили, что если у жителей есть замечания по качеству уборки дворов, необходимо направить заявку в управляющую компанию и сообщить о проблеме.

По данным мэрии, сегодня в Ярославле выпало 12 см осадков, что составляет около трети месячной нормы. Согласно регламенту, при выпадении такого большого количества снега на расчистку территории отводится трое суток.

Антон Антонов


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