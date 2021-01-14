«Запад» расплачивается метрами

Служба судебных приставов (ССП) выставила на продажу часть имущества строительного холдинга «Запад», известного застройщика Ульяновской области, большое количество незавершенных многоквартирных домов (МКД) которого признаны проблемными, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств дольщиков. В холдинге отмечают, что действия приставов — «стандартная ситуация», это связано с прежними долгами, но это не окажет отрицательного влияния на решение проблемы достройки МКД.Застройщик обещает в 2022 году полностью закрыть проблему недостроя. Депутаты регионального заксобрания заявляют, что требуют полной прозрачности системы финансирования и намерены следить за расходованием бюджетных средств, направленных на решение проблемы обманутых дольщиков.

В среду стало известно, что часть имущества ульяновского строительного холдинга «Запад» выставлена на продажу региональной службой судебных приставов. Согласно данным официального сайта ССП, с июля по ноябрь прошлого года всего было выставлено на продажу 20 позиций — квартир различной площади в МКД, построенных компанией в разных районах Ульяновска и в Димитровграде. Общая стоимость продаваемого имущества — 36 млн руб. Как ответили на запрос „Ъ-Волга“ в региональном управлении ФССП, «на сегодня реализованы только две позиции на сумму более 2 млн руб., остальное не реализовано в связи с отсутствием покупательского спроса», «имущество было арестовано в рамках возбужденных исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу физических и юридических лиц, а также в доход государства».

Напомним, группа компаний «Запад» до 2019 года была на хорошем счету в правительстве Ульяновской области, холдинг входил в ТОП10 застройщиков жилья по объему текущего строительства в регионе. Но в 2019 году строительство домов приостановилось, в тот же год начались протесты обманутых дольщиков. В начале 2020 года у «Запада» насчитывался 21 недостроенный МКД. В апреле в отношении руководителей дочерних компаний холдинга и фактического владельца холдинга Наиля Алимова по материалам прокурорской проверки были возбуждены два уголовных дела (по данным проверок, всего по двум уголовным делам застройщик потратил «на иные цели» около 168 млн руб. денежных средств дольщиков), сейчас оба уголовных дела объединены в одно. В августе Наилю Алимову было предъявлено обвинение в присвоении (растрате) денежных средств дольщиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Господин Алимов заявлял, что «никакого хищения не было и быть не могло», «и все средства были внутри холдинга».

В 2020 году в отношении компаний, входящих в холдинг (ООО «Специализированный застройщик „Центральный“» и ООО «Запад», инициировались дела о банкротстве, однако заявителям во введении процедуры банкротства было отказано в связи с частичным исполнением обязательств застройщика.

Правительство региона приняло решение для устранения проблемы обманутых дольщиков оказать застройщику поддержку в целях завершения строительства, для чего было выделено 152 млн руб. в качестве компенсации затрат входящего в холдинг завода стройматериалов «Эталон» на выплаты процентов по кредитам.

В бюджете 2021 года на решение проблемы обманутых дольщиков «Запада» было выделено еще 209 млн руб. Депутаты регионального заксобрания при обсуждении бюджета заявили о необходимости полной прозрачности использования этих бюджетных средств, предложив региональному минстрою до конца года представить «абсолютно прозрачную и эффективную» схему использования этих денег.

В декабре региональный минстрой представил новую схему финансирования проблемных объектов, за основу которой был взят механизм, используемый федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Согласно предложенной схеме, которая еще должна быть утверждена постановлением регионального правительства, застройщикам-инвесторам на завершение работ по вводу в эксплуатацию проблемных МКД выделяется субсидия, размер которой определяется по специальной формуле, учитывающей объем выполненных работ, готовность объекта и среднюю стоимость квадратного метра строящегося жилья. Субсидия будет выделяться поэтапно после проверки органами госстройнадзора выполнения работ по каждому этапу.

Наиль Алимов в беседе с „Ъ-Волга“ пояснил, что выставление имущества холдинга на торги — это «стандартная ситуация, обычная работа», когда за долги приходится отдавать имущество: «Это нормально, тем более что я отдаю не деньги, а имущество, ничего экстраординарного нет». По его словам, на деятельность компании по завершению строительства проблемных домов «это никак не повлияет». Он отмечает, что благодаря поддержке облправительства в минувшем году «удалось подготовить к сдаче восемь домов», «сейчас еще пять домов в работе». В этом году он планирует сдать 9–10 домов, на 2022 год останется три-четыре дома. «В 2022 году проблема полностью будет закрыта. Если бы я был жуликом, то, наверное, правительство региона не стало бы помогать. Да, были мои проблемы и ошибки, теперь их надо исправлять»,— сказал владелец холдинга.

Руководитель отдела долевого строительства регионального Агентства госстройнадзора Константин Бормотов подтвердил „Ъ-Волга“, что в целом согласованный сторонами график завершения строительства проблемных домов соблюдается, «хотя и возникают определенные рабочие моменты», «дома, на которые есть финансирование, строятся».

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев заметил „Ъ-Волга“, что несмотря на недовольство ряда депутатов и дольщиков, что бюджетные средства выделяются тому же, кто и создал проблему, «вероятно, все же правительство региона избрало оптимальный вариант, давая застройщику самому достроить». «Просто это вынужденный вариант, потому что путь через банкротство и субсидирование завершения строительства через ДОМ.РФ был бы, вероятно дешевле, но намного длиннее по времени»,— добавил депутат. Новую схему финансирования он считает ясной и прозрачной, позволяющей контролировать каждый рубль, однако к минусам относит то, что она может привести к удлинению сроков прохождения средств, а значит, и самого строительства.

Сергей Титов, Ульяновск