У липецкого завода источников тока «Энергия» появился новый совладелец

У разработчика и производителя химических источников тока АО «Энергия» (Елец, Липецкая область), подконтрольного семье депутата липецкого облсовета Владимира Архипенко, появился новый совладелец. Если в третьем квартале учредителями АО выступали сам господин Архипенко (33,91% акций), Галина Архипенко (32,5%) и Ирина (Владимировна) Архипенко (24,11%), то по итогам четвертого квартала 22,99% акций стало принадлежать одному из топ-менеджеров предприятия Владимиру Серикову. В результате пакет Галины Архипенко уменьшился до 25,5%, Ирины Архипенко — до 8,11%.

Предприятие образовано в 1941 году. АО «Энергия» зарегистрировано в Ельце в 1992 году. По собственным данным, компания занимает ведущее место в ряду производителей химических источников тока России и стран СНГ. В номенклатуре продукции предприятия — более 800 наименований. Гендиректор — Владимир Иванов. За три квартала 2020 года компания снизила выручку и чистую прибыль. Согласно данным квартального отчета, они составили 1,8 млрд руб. и 322,2 млн руб. соответственно против 1,89 млрд руб. и 345 млн руб. годом ранее.

Мария Старикова