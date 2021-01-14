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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ   |  купить фото

Аренду возьмут под контроль

Как изменится система регулирования рынка съемного жилья

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Российские власти намерены вывести рынок аренды жилья из тени. Минстрой готовит законопроект по обелению этого сегмента. Предполагается, что все операции переведут в цифровой формат, а также будет создана единая информационная система учета договоров найма.


Реформа направлена на собираемость налогов от сдачи частного жилья в аренду, отметил эксперт рынка недвижимости Валерий Лукинов: «Государственные органы планируют мониторить сайты по недвижимости такие, как ЦИАН, Avito, “Яндекс.Недвижимость”, чтобы определять стоимость недвижимости. Это делается в интересах именно Налоговой службы и Росфинмониторинга. Исходя из этого будут определяться и арендные ставки — за сколько можно сдать ту или иную квартиру.

Поэтому, конечно, сейчас первое, что будут выяснять, сколько стоит квартира в данном районе, второе — выявлять тех, кто арендует. Есть несколько нюансов. Некоторые считают, что нет необходимости платить налоги 13% с того дохода, который они получают при сдаче, и, естественно, в этом случае помогают бдительные соседи. Мне кажется, что это новый этап. Примерно пять-семь лет назад участковых и соседей мотивировали информировать о случаях аренды. Сейчас я сдаю, например, квартиру и плачу налоги, как и многие другие, но некоторые не планируют этого делать, потому что хотят сэкономить.

Но начинается новый этап с точки зрения цифровизации — будут выявлять квартиры под сдачу и получать налоговые сборы».



Сейчас до 90% рынка арендного жилья в стране находится в тени, говорят эксперты. Но все операции по обелению неизбежно приведут к росту цен. Опыт цифровизации рынка аренды жилья уже есть у государственной компании «Дом.РФ». Она развивает этот сегмент через мобильное приложение, куда закачиваются все документы, пояснила директор подразделения арендного жилья «Дома.РФ» Вероника Янушкевич:

«Все арендные дома можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении, выбрать интересующую квартиру, в один клик ее забронировать, предоставить все свои персональные данные для проверки, загрузить всю необходимую информацию, копии документов и практически полностью электронным образом заключить договор. Это, естественно, позволяет сэкономить время, а официальный договор помогает обеим сторонам защищать свои интересы, быть осведомленными с самого начала обо всех нюансах, которые могут быть. Эти сервисы, конечно же, формируют определенную премию к рынку, но она на данный момент небольшая — от 8% до 12%. Аренда может стоить дороже, чем аналогичная квартира у застройщика в соседнем корпусе».

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Сейчас существует три способа легально сдавать жилье в аренду. Первый — нужно заранее зарегистрировать ИП и купить патент на сдачу жилых помещений. В этом случае владелец будет платить 6% от потенциально возможного дохода. Второй — сдать налоговую декларацию и уплатить НДФЛ 13% постфактум от фактически полученного дохода. И третий способ — зарегистрироваться самозанятым и уплатить налог на профессиональный доход. Для физического лица он составляет 4%.

Светлана Белова


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