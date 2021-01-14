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Фото: Андрей Абрамов

Крещение и COVID-19: нижегородские медики дали ряд рекомендаций по безопасности

В ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение Господне

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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в Нижегородской области будут организованы специальные места для купания.


Однако на этот раз медики предупредили о повышенных рисках и дали рекомендации, как не заболеть после погружения в купель.

По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, категорически запрещается входить в ледяную воду людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, кожи, а также больным сахарным диабетом и онкологией. Кроме того, от экстремального обряда необходимо отказаться тем, кто недавно сделал прививку. Особому риску подвержены курильщики, дети, пожилые, беременные и кормящие женщины.

Медики также напоминают, что перед погружением в прорубь и после необходимо хорошенько разогреть свой организм. Для этого подойдут физические упражнения и горячие напитки, но не в коем случае не горячительные.

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