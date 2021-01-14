Ярославцев оштрафовали на 547 тысяч рублей за несоблюдение масочного режима

В Ярославской области судебные приставы взыскали с нарушителей масочного режима 547 тыс. руб. штрафов, назначенных по решению суда, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В сообщении отмечается, что всего в последние месяцы 2020 года на принудительное исполнение судебным приставам поступило 375 штрафов, которые были вынесены жителям региона, не соблюдавшим установленный указом губернатора обязательный масочный режим. Штрафы назначались на основании статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

«В связи с неуплатой гражданами и юридическими лицами штрафов, исполнительные документы переданы для принудительного взыскания судебным приставам УФССП России по Ярославской области. В результате мер, принятых судебными приставами, с правонарушителей взыскано 547 тыс. руб.»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Антон Антонов