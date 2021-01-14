В шахтинской колонии один заключенный убил другого

В отношении 32-летнего осужденного, отбывающего наказание в колонии, возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают его в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Рф по Ростовской области.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 января в колонии Шахт подозреваемый нанес 34-летнему осужденному несколько ударов фрагментом металлического ножа в область туловища. Поводом стали личные неприязненные отношения. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. «В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, установлены причины и условия, способствующие совершению преступления»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева