Сотрудницу ростовской инкассаторской фирмы подозревают в подмене 9 млн рублей на муляжи

Прокуратура Ростовской области контролирует ход уголовного дела по факту хищения 9 млн руб., принадлежащих филиалу инкассаторской фирмы. Правоохранители подозревают в преступлении сотрудницу фирмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как сообщает ведомство, подозреваемая, имея доступ к деньгам с 2016 года похищала наличные компании путем подмены на муляжи. Общая сумма похищенных денег составила 9 млн руб. В сообщении отмечается, что за это преступление подозреваемой может грозить лишение свободы сроком до 10 лет с возможностью назначения дополнительных наказаний.

По данным Telegram-канал Baza, 40-летняя женщина работала в ростовской инкассаторской фирме «Инкахран» начальником операционной кассы. Издание отмечает, что суд назначил подозреваемой подписку о невыезде.

Наталья Шинкарева