Блокировка ударила по капитализации

Facebook и Twitter подешевели на $44 млрд на фоне блокировки аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях — на столько снизилась капитализация компаний. Как отмечает Business Insider, за два дня стоимость акций Facebook упала на 6%. Twitter потерял около 10% капитализации. Компании заблокировали аккаунты президента США, обвинив его в призывах к насилию. Но инвесторы эту идею не оценили.

Для корпораций такое падение едва ли ощутимо, считает управлявший партнер компании DTI Algorithmic Александр Бутманов. Тем более что инвесторы наверняка начнут скупать акции, пока они дешевые. «Для Facebook падение на 5% примерно не очень приятное, но такое бывает. Я хочу напомнить, что когда-то были антимонопольные вопросы к Google, всех гигантов из-за регуляции или из-за хейта пользователей иногда трясет. Но учитывая объем прироста в прошлом году, это просто не очень критично. Более того, на таком растущем цикле рынка любые подобные падения будут, к счастью или к сожалению, выкупаться.

Инвесторы будут обращать внимание на количество пользователей. Если в следующем квартальном отчете Facebook и Twitter покажут прирост пользователей, хоть и небольшой, то это все будет забыто очень легко. Если вдруг по каким-то небывалым совпадениям мировое сообщество начнет бойкотировать Facebook или Twitter, это, конечно, было бы интересно, но я пока такой динамики не вижу. В защиту спорных, но свободных высказываний должны начать говорить десятки миллионов людей. Пока этого не наблюдается, ничто не может повлиять на отток пользователей и, соответственно, на оценку инвесторами этих компаний»,— резюмирует Бутманов.

Теперь рынок наверняка будет обращать больше внимания на репутацию IT-гигантов, полагает инвестиционный стратег управляющая компания «Арикапитал» Сергей Суверов. Кроме того, не исключено, что властям придется ответить на действия соцсетей ужесточением регулирования, продолжает эксперт: «Новости влияют на котировки в течение дня-трех, но не больше. В будущем, наверное, будут смотреть уже на имидж Twitter и Facebook, насколько они ограничивают свободу слова в принципе, какова их репутация в Америке. Я думаю, что это будет оказывать влияние в первую очередь. Если будут какие-то дальнейшие блокировки важных аккаунтов, то, естественно, это может еще больше ударить по репутации. Но мне кажется, что все-таки после отставки Трампа история должна разрешиться.

Случай беспрецедентный для общественной жизни Америки, поэтому я думаю, что государство должно принять определенные регулирующие меры, может быть, какой-то закон, который позволяет понять, в каких случаях в принципе возможна блокировка крупных общественных деятелей, то есть, допустим, если это создает угрозу для политической стабильности или есть вероятность насилия со стороны сторонников этих общественных деятелей. Это должно быть четко прописано, это может это принять форму закона, а может быть, какого-то внутреннего регламента этих соцсетей, чтобы инвесторы имели понимание, в каком случае возможна такая блокировка».

Глава Twitter объяснил блокировку Дональда Трампа. По словам Джека Дорси, это было правильное решение, но оно разделило общество и создало опасный прецедент. Глава компании заявил, что не обрадовался блокировке аккаунтов президента США, и назвал ее «провалом в продвижении здоровой культуры общения».